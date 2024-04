¡Problemas para el United! ¿Erik ten Hag provocará la salida de Alejandro Garnacho?

El Manchester United empató ante Bournemouth 2-2 y mantiene su mala racha en la Premier League, puesto que, no ven la victoria desde el 9 de marzo cuando derrotaron al Everton por un resultado de 2 goles a cero.

Para nadie es un secreto que los "Diablos Rojos" están teniendo una pésima temporada, siendo eliminados de la UEFA Champions League (últimos en la fase de grupos), de la EFL Cup contra el Newcastle por los octavos de final y actualmente se encuentran en la séptima posición del campeonato liguero con un total de 50 puntos.

A pesar de este bajo rendimiento, muchos aficionados siguen sin entender como los directivos no han sustituido al entrenador neerlandés, Erik ten Hag, de su cargo. Y con el final de campaña a la vuelta de la esquina esperan que los responsables del club tomen acciones drásticas para el próximo curso, tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico.

¿Se repetirá la historia?

Además, también temen que de seguir el ex estratega del Ajax, una de sus principales promesas y figuras de este 2024, Alejandro Garnacho, decida marcharse de la institución para buscar un nuevo reto en otro equipo o competición. Así como ocurrió con Cristiano Ronaldo en el año 2022, luego del mal trato de ten Hag con la leyenda del combinado inglés.

Esto se debe, a que en el encuentro contra Bournemouth, el extremo argentino no tuvo un buen nivel en la primera parte y ante esto, ten Hag no dejó que entrará en el segundo tiempo, como si toda la culpa del resultado fuera suya. Inmediatamente, Garnacho subió una historia y le dio "me gusta" a varios tweets, donde señalaban a su entrenador por haberlo sacado del partido.

Uno de los comentarios más relevantes explicaba que la meritocracia con el argentino era muy diferente a la de otros jugadores, "Garnacho ha sido uno de nuestros mejores jugadores esta temporada. Fue un mal primer tiempo, pero sacarlo en el descanso y dar a entender que es el problema… es una broma. Muchos jugaron peor semana tras semana y todavía siguen jugando”.