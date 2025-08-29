Porto apuesta por un talento dominicano con recorrido en Europa

Suscríbete a nuestros canales

Porto continua apostando por el talento latinoamericano y acaba de contratar a un futbolista de ascendencia dominicana. A sus 28 años, con formación académica en Países Bajos y experiencia contrastada en Ligue 1, llega al equipo para aportar: equilibrio, ida y vuelta y táctica defensiva.

Pablo Rosario es la nueva incorporación de los 'Dragones' para cerrar el mercado de fichajes 2025-26. El club portugués no disputará competiciones europeas, por lo que está totalmente centrado en el campeonato local y espera contar con el dominicano para alcanzar el objetivo liguero.

Los lusos pagaron 3.75 millones de euros al OGC Niza por un jugador que se desempeña como pivote defensivo. Rosario firmó hasta 2029 y usará el número 13 en su camiseta, un dorsal que aunque no es mediático, será una de las grandes ventas fuera de las fronteras de Portugal.

Porto refuerza el mediocampo con equilibrio y recorrido

La llegada de Pablo Rosario es importante en un equipo que necesitaba un refuerzo que aportara equilibrio e ida y vuelta en ataque y defensa. En esa línea, la lectura táctica del dominicano encaja perfectamente en el sistema que Francesco Faroli quiere aplicar en el cuadro portugués.

Con tres jornadas disputadas en la Primeira Liga, el Porto quiere consolidar su juego. Este fin de semana enfrentará al Sporting CP en uno de los duelos más importantes de esta última mitad del año. El dominicano sumará jerarquía en zonas claves y competitividad en un calendario sin exigencias europeas.

Dominicanos en equipos grandes de Europa

En la última década del fútbol europeo los futbolistas dominicanos, pese a ser pocos se han logrado posicionar en equipos top. El caso de Junior Firpo que vistió la camiseta del FC Barcelona desde 2019 hasta 2021. Por otra parte, Alejandro Balde que es de madre dominicano es parte del club blaugrana desde 2022.

Por otra parte, Mariano Díaz, canterano del Real Madrid vistió la camiseta del club blanco entre 2016 y 2023. Ganó la Champions League, LaLiga y el Mundial de clubes. Ahora Pablo Rosario formará parte del FC Porto, uno de los clubes más importantes del fútbol europeo.