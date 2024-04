¿Es inocente? Amigo de Robinho sale en defensa del jugador: “No violó a nadie”

Desde el pasado jueves 21 de marzo, el ex jugador del Real Madrid y el Manchester City, Robson de Souza, mejor conocido como Robinho, se encuentra cumpliendo una condena de nueve años en una prisión de Brasil. La justicia italiana le condenó el pasado 19 de enero de 2022 con dicho cargo.

Los hechos ocurrieron en una discoteca de Milán en el 2013, época en la que el delantero carioca formaba parte del plantel del combinado “Rossonero”. El Tribunal Superior de Justicia brasileño (TSJ) hizo efectiva la orden de aprehensión, y fue en ese instante que Robinho fue interceptado en Santos, ciudad en Brasil.

A pesar de contar con una condena de parte de la justicia italiana, misma que fue aceptada y oficializada por el TSJ de Brasil, el ex jugador del Manchester City siempre mantuvo su versión de los hechos, declarando que era inocente. "Fue consensuado. Nunca lo negué. Podría haberlo negado porque mi ADN no está ahí, pero no soy un mentiroso. (...) Espero que pueda tener una voz que no tuve en el extranjero. Yo no soy ese monstruo", explicó Robinho

"No violó a nadie, fue una orgía"

En este sentido, luego de su entrada en prisión el pasado 21 de marzo, un amigo de Robinho ofreció unas declaraciones al medio brasileño “Uol” defendiendo al ex jugador de la selección nacional de Brasil. Clayton Florêncio dos Santos, quien también estuvo presente la noche en la que el futbolista violó a una joven albanesa en 2013, asegura que Robson de Souza no violó a nadie.

Participamos en una orgía, con la conciencia de todos", ha explicado. "Los violadores tienen que morir en la cárcel, pero Robinho no violó a nadie", ha indicado.

"El único delito que Robinho cometió allí fue en esos audios, en esa broma que hizo. Dijo muchas cosas. Cualquiera que esté con nosotros lo sabe y dice muchas cosas en broma. Le destrozaron la vida a Robinho", ha finalizado en su entrevista para el mencionado medio.