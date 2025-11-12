Argentina y Messi "invadidos" por una marea de aficionados

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de ser una sesión a puerta cerrada, la selección nacional de Argentina ha recibido un fervoroso apoyo desde la distancia durante su entrenamiento en las instalaciones de La Finca Resort, ubicadas en la localidad de Algorfa, provincia de Alicante.

Unos mil aficionados, en su mayoría de origen argentino, se congregaron en los alrededores del campo de entrenamiento, creando una atmósfera vibrante y de total apoyo a su equipo. Una notoria presencia de camisetas del Barcelona con el nombre y el número de Leo Messi, reflejando la inmensa devoción por el astro capitán.