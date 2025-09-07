Amistosos CONCACAF: Canadá sorprende, México decepciona y EE. UU. preocupa.

Suscríbete a nuestros canales

Canadá: un triunfo histórico y prometedor

La selección de Canadá logró una contundente victoria 3-0 sobre Rumania. Este resultado no solo es significativo por el marcador, sino por el contexto: es la primera vez en 16 años que Canadá vence a una selección de la UEFA como visitante. Este triunfo podría ser un gran impulso anímico para un equipo que se prepara para ser uno de los anfitriones del Mundial 2026. La "Hoja de Maple" demostró un buen desempeño ofensivo y una solidez que rompe con una mala racha de años. El equipo, con figuras como Jonathan David, mostró una versión más dominante y vertical, lo que genera grandes expectativas para sus próximos partidos y de cara a la Copa del Mundo.

México: un empate que genera dudas en el ataque

El partido de la selección mexicana contra Japón terminó en un empate 0-0 que dejó un sabor agridulce. Si bien el equipo demostró solidez defensiva, el ataque dejó mucho que desear. México no pudo superar a una selección japonesa que se mostró muy competitiva y organizada. La "Tricolor" tuvo dificultades para generar ocasiones de gol claras, lo que fue una de las principales preocupaciones del análisis posterior al partido. La salida por lesión de Edson Álvarez en el primer tiempo fue un golpe importante para el mediocampo mexicano. El resultado resalta la necesidad de que el cuerpo técnico encuentre soluciones para mejorar la fluidez ofensiva antes de su próximo amistoso.

Estados Unidos: una derrota dolorosa que expone debilidades

El equipo de Estados Unidos sufrió una dolorosa derrota 2-0 ante Corea del Sur. A pesar de contar con la posesión del balón, los estadounidenses no lograron capitalizar sus oportunidades. Corea del Sur, liderada por su estrella Son Heung-min, fue más eficaz en el ataque, aprovechando sus pocas llegadas claras para marcar dos goles y llevarse la victoria. El partido expuso las debilidades ofensivas de Estados Unidos, que a pesar de tener figuras como Christian Pulisic, no encontró la manera de vulnerar la defensa surcoreana. Esta derrota, sumada a las dudas generadas en la reciente Copa Oro, genera un llamado de atención para la selección de las barras y las estrellas de cara a los desafíos futuros.