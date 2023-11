Esto es lo que opina Cristobal Soria sobre las posibilidades de clasificación al Mundial de la Vinotinto

Cristobal Soria, el reconocido periodista español e integrante del programa El Chiringuito de Jugones, visitó este miércoles las instalaciones del Bloque de Armas, a propósito de su visita al país como invitado para presenciar el partido entre Venezuela y Ecuador este jueves en Maturín.

Meridiano tuvo la oportunidad de conversar con el “Tío Soria”, quien nos habló un poco sobre todo lo que ha generado La Vinotinto en su entorno, y el cariño tan especial que le ha agarrado en los últimos años.

“Yo soy un hombre de fútbol. Y evidentemente la Vinotinto siempre ha rondado en mí como hombre de fútbol. En mi primer viaje a Venezuela y a la ciudad de Caracas, la pasión, las ganas, el entusiasmo que he visto en todo el pueblo venezolano pensando en fútbol las 25 horas del día, me pegó un disparo aquí en medio de la frente y a partir de ahí dije que, esta gente con estas ganas y con esta fe, solo tiene dos caminos: o jugar el próximo mundial o jugar el próximo mundial. No hay otro camino” afirma convencido Soria.

Cristóbal confiesa conocer muy poco del fútbol venezolano y asegura que su interés se ha enfocado únicamente en la Vinotinto. “Sigo a los jugadores de la selección, veo a los equipos donde están jugando, y estoy empezando a interesarme por todo lo que rodea a la Vinotinto”.

Peculiar anécdota con Juan Arango

Pocos recuerdan que, antes de llegar al Chiringuito, Soria se desempeñaba como el delegado del Sevilla F.C., en la misma época en la cual Juan Arango vestía la camiseta del Mallorca, y en el que, lamentablemente, tuvo un fuerte choque con Javi Navarro, el capitán en aquel entonces del conjunto andaluz, y que le produjo un traumatismo craneoencefálico que lo mantuvo varios meses fuera de acción.

“Esa misma noche yo fui con Javi Navarro al hospital donde estaba ingresado Arango para ver su estado físico. No solo tengo recuerdos de él, sino que lo viví en primera persona”.

Soria también tuvo palabras de elogio con Yangel Herrera, con quien ha tenido el placer de compartir en uno de sus vuelos a Caracas, y a quien ya considera como un “sobrino”. “Yangel ya es considerado como un jugador importante para la liga española. La Vinotinto y el fútbol venezolano necesita tener muchos Yangel Herrera repartidos por las mejores ligas de Europa. Ese será el punto de inflexión de lo que necesita Venezuela para tener aun más presencia en el fútbol mundial”.