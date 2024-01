¡Emotivo! Así se despidió el Real Betis Balompié de Andrés Guardado (+Video)

Andrés Guardado le puso punto y final a su etapa en el fútbol europeo luego de 17 años. El pasado miércoles, el experimentado centrocampista mexicano de 37 años llegó a un acuerdo con el Real Betis Balompié para rescindir de su contrato seis meses antes, para así llegar a disputar el Torneo Clausura 2024 con el Club León en su regreso al fútbol mexicano.

De esta manera, el combinado de la ciudad de Sevilla le realizó un homenaje en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el día después del anuncio de su salida, luego de seis años y medio en el Benito Villamarín.

El presidente del Betis, Ángel Haro, estuvo presente en la ceremonia de despedida, personaje al que el mexicano le dedico unas palabras: "Sé que nuestros caminos se volverán a encontrar. Esto no es un adiós, es un hasta luego", mencionó el nuevo jugador del conjunto de Guanajuato.

Mensaje a los aficionados del Betis

El centrocampista tuvo palabras para la afición. "Me hicieron sentir béticos desde el primer día. Llevé mi bandera de México donde fui, Andrés el mexicano. A partir de ahora me llevo mi bufanda bética y seré Andrés, el mexicano bético. Espero que la gente cuando se acuerde de mí diga 'Andrés Guardado es uno de los nuestros'. Soy bético desde chiquitito. No es fácil tomar esta decisión, pero es un hasta luego", finalizó.

“Gracias a cada uno del staff. A mis compañeros, a cada uno de ellos, porque yo no podría transmitir ser como soy si no tuviera unos compañeros como los que tengo. La idea es que estemos abiertos a disfrutar, hemos conseguidos grupos sanos y fuertes", finalizó Guardado.