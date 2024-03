Caso Negreira: ¿Por qué el exárbitro no declaró sobre los presuntos pagos que le hizo el Barcelona?

Un nuevo capítulo del 'Caso Negreira' transcendió en la mañana de este martes 19 de marzo, donde el exárbitro del fútbol español decidió no declarar ante el juez sobre los posibles pagos que le hizo el FC Barcelona entre 2001 y 2018 cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros del fútbol español.

El ex colegiado se presentó en la Audiencia de Barcelona junto a su esposa y abogado, pero finalmente se decidió por mantenerse en silencio y de no declarar. El antiguo principal del balompié español apenas duró 20 minutos en el juzgado de instrucción número 1 de la Ciudad de la Justicia.

De acuerdo con su abogado, Negreira se acogió a su derecho de no declarar debido a sufrir Alzheimerm, siendo esto vital para no encontrarse en condiciones para afrontar el caso. El ex vicepresidente no quiso dar testimonios sobre el presunto escándalo junto a los blaugranas, ya que no se siente capacitado por su enfermedad.

La Audiencia se encuentra en investigaciones tras unos presuntos pagos que recibió el veterano árbitro entre 2001 y 2018, cuando fungía como vicepresidente del Comité Técnico de principales. La cantidad de dinero que se presume rondaría entre los 7,5 millones de euros. Además el ex principal español, los antiguos presidentes del Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell y el actual mandatario Joan Laporta también son investigados en este caso.