LaLiga: Once del Real Madrid vs. Getafe

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid salta al césped del Coliseum Alfonso Pérez con una alineación cargada de músculo, talento juvenil y una delantera de impacto, en el encuentro correspondiente a LaLiga contra el Getafe. El técnico Xabi Alonso ha priorizado la solidez en el mediocampo y la potencia de fuego para asegurar la victoria y mantener el liderato.

El once inicial (1-4-3-3) revela la apuesta por la juventud en el motor y la consolidación de un tridente ofensivo temible, dejando a un lado las especulaciones sobre rotaciones.

Once Titular

La alineación presenta un equilibrio estratégico entre experiencia y proyección:

Defensa consolidada: En la portería, el inamovible Thibaut Courtois (1) lidera la zaga. La pareja de centrales es de plena confianza con Éder Militão (3) y David Alaba (4) . La banda derecha queda en manos de la potencia de Fede Valverde (8) , adaptado a una posición defensiva con mucha proyección, mientras que el joven Álvaro Carreras (18) ocupa el lateral izquierdo.

Mediocampo de hierro: La sala de máquinas es una auténtica muralla de futuro. El triángulo central lo componen Aurélien Tchouaméni (14) como pivote defensivo, flanqueado por la energía imparable de Eduardo Camavinga (6) . La creatividad y el gol recaen en el británico Jude Bellingham (5) , el cerebro del equipo.

Ataque de alta velocidad: La ofensiva es un mensaje claro de dominio. Liderando el ataque está Kylian Mbappé (10), la principal referencia goleadora. Estará acompañado en los extremos por la velocidad y el desequilibrio de Rodrygo (11). La gran sorpresa y apuesta por el futuro es la titularidad de la joven promesa Mastantuono (30), quien busca capitalizar la oportunidad en un rol ofensivo clave.

El Real Madrid se presenta con un equipo que mezcla la necesidad de sumar puntos con la intención de consolidar a sus jóvenes figuras. La tarea principal recaerá en el tridente ofensivo para desarmar la siempre aguerrida defensa que propone el Getafe en su casa.