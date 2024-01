¡Escándalo! Estrella del Manchester City da la cara ante revelaciones de su infidelidad (+Video)

Un calvario, quizá, es la expresión más exacta para definir lo que está atravesando el defensa del Manchester City, Kyle Walker, de quien se conoció que mantenía una familia paralela a la que formó con su esposa Annie Kilner. Los detalles de la infidelidad del jugador salieron a la luz y en la prensa británica ya se han hecho eco del nombre de quien fuera su amante durante algunos años: Lauryn Goodman.

La situación es dramática para el futbolista porque Goodman está esperando un segundo hijo de Walker, al mismo tiempo que su esposa Annie también tiene en su vientre al cuarto herededo del lateral de Manchester. Ahora, con todo revelado, su pareja decidió romper con el vínculo sentimental y el jugador concedió una entrevista a 'The Sun' para relatar lo que está viviendo.

"Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas y tontas. No puedo empezar a pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor... El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella... le hizo esto... Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder", expresó Walker.

Quiso huir de Manchester

Tarde o temprano esta realidad saldría a la luz y el defensa era tan consciente, que analizó su futuro, en medio de los rumores que lo ponían en el Bayern Múnich, pensando en los posibles escenarios cuando su infidelidad estuviese en punto de ebullición:

"Traté de huir. ¿Quería irme de la ciudad? No, por supuesto que no. Somos el mejor equipo del mundo en este momento. Pero era una oportunidad de alejarme de Inglaterra y de los medios. Sabía que el tiempo corría. Estuve muy cerca de mudarme. Estábamos teniendo conversaciones. Iba a un gran club, un club enorme. Pero al final no pude ir”, contó.

"Si estoy en Alemania y esto sucede, Annie se va y me quedo solo en Alemania. Mis hijos no estarían a la vuelta de la esquina donde pudiese verlos. Hay dolor y emoción en este momento, pero puedo ir a casa, llevar a los niños a la escuela y a mi pequeño al fútbol", agregó Walker.

Al mismo tiempo, confesó que su amante lo tenía pendiendo de un hilo en medio de peticiones asfixiantes: "Lauryn me tenía acorralado en un rincón desde octubre, cuando me habló de un segundo hijo. Me pedía que saltara y yo decía: ‘¿Desde qué altura?’. Esto era para satisfacer demandas crecientes e irrazonables a cambio de no destruir a mi familia".

¿Por qué no dijo nada?

"Eso era lo mínimo que le debía. Era consciente de que el tiempo corría y aun así decidí no decírselo a Annie. Fui egoísta. No se lo dije porque quería estar con ella y los niños. Lamento no habérselo contado porque ella tenía derecho a saberlo y eso es lo mínimo que le debo a mi mejor amiga", aseveró el defensa, que admite: "No me arrepiento egoístamente porque pude pasar días con mis hijos. He ganado un triplete con el City. Ver las caras de mis hijos cuando ganamos la Liga de Campeones es algo que nunca olvidaré".