¿Di María en los Juegos Olímpicos con Argentina? El jugador lo responde (+Video)

En este momento el Preolímpico Sudamericano sub-23 sigue su curso en Venezuela, con miras a encontrar a las selecciones que se ganen un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024 y entre ellas está el combinado argentino. Ahora bien, de concretarse el pase de la albiceleste, una especulación creció en torno a la presencia Lionel Messi y Ángel Di María en el magno evento deportivo.

Sin embargo, el propio 'Angelito' ya se encargó de bajarse de esa idea y expresó que no está pensando en competir en estos Juegos: "No creo que lo vea posible. Ya está, tomé la decisión, es hasta acá".

El extremo, hoy en el Benfica, dejó estas declaraciones en una entrevista con TyC Sports, que aprovechó para refrescar la decisión que anunció hace meses sobre su retirada de la selección nacional, con la que pudo quedar campeón del mundo en Qatar 2022: "La Copa América es lo último, es lo que decidí porque tuve muchos años de sufrimiento en la Selección, que fueron momentos durísimos y a partir de la Copa América que se ganó (en 2021) lo pude revertir. Por eso seguí un poco más, pero este es el final. Creo que es el momento ideal para decirle adiós a esta camiseta, pero vienen muchos chicos detrás. Es hora de dar un paso al costado".

Habló de Scaloni

En la charla, 'El Fideo' también se refirió a la situación del banquillo de Argentina, que estuvo pendiendo de un hilo después que Lionel Scaloni, técnico que los llevó a conquistar el mundial, dejara la puerta abierta a poner fin a su etapa con la selección.

"Me sorprendió. Justo me había tocado el dóping, me saludó y me dijo: ‘Gracias por todo’. Creí que era porque se terminaba el año y no le di importancia. Rodri (De Paul) después me preguntó: ‘¿Viste lo que dijo el técnico’? Yo creo que necesitaba parar un poco la pelota y pensar", contó Di María sobre cómo vivió las palabras de Scaloni.

"Es difícil, por lo que veo y siento es una persona muy cariñosa y apegada a la jugador y puede ser eso que no pueda citar a uno porque otro está mejor. Creo que puede venir por ahí. Es un momento difícil de seguir ganando, un cambio de nuevas generaciones, las cosas van pasando rápido" , agregó.

Pese a todo, el entrenador anunció que seguirá en el cargo para afrontar la venidera Copa América y ya se encuentra trabajando de cara a la participación del equipo en este certamen.