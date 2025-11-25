Champions League: Este es el once de Barcelona para enfrentar al Chelsea

Suscríbete a nuestros canales

El estadio de Stamford Bridge será epicentro de uno de los partidos más esperados en la jornada de Champions League este martes 25 de noviembre. Los protagonistas, dos viejos conocidos, Chelsea y Barcelona.

Para este duelo los dirigidos por Hansi Flick ya tienen once definido, con algunas modificaciones respecto al último partido que disputaron los azulgranas el pasado fin de semana.

Por ejemplo, para este cotejo regresa a la zona defensiva Ronald Araújo, quien no fue de la partida en LaLiga contra Athletic Bilbao. A su vez, la otra inclusión es Frenkie de Jong, que descasó en el torneo doméstico por estar sancionado por una tarjeta roja.

Barcelona quiere dar el golpe sobre la mesa

Este partido es importantísimo para la once catalana. La victoria sería un golpe sobre la mesa y avanzar pasos en su intención de meterse a la siguiente ronda dentro de los primeros ocho lugares de la tabla, que otorgan acceso directo.

Por esta razón Flick pondrá en juego lo mejor que tiene en este momento y lo que le viene dando resultados inmediatos. Por ejemplo, con la baja de Pedri, la participación de Eric García ha sido fundamental para él en distintas posiciones y, tras el buen rendimiento del fin de semana, se ganó ser el acompañante de Frenkie en la sala de máquinas.

Otro inamovible del once viene siendo Fermín y este partido cumbre vuelve a dejar claro la confianza que le tienen desde el cuerpo técnico. La delantera culé solo tenía la duda entre Ferrán o Rashford, siendo el primero el escogido por el alemán para ocupar la zona de la izquieda.

Finalmente, los que tendrán más focos en la ofensiva de Barcelona sin duda son Lamine Yamal y Robert Lewandowski, quienes son los jugadores más peligrosos que deberá cuidar Chelsea si no quiere pasar contratiempos.

Alineación: Joan García, Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Eric García, Fermín López, Ferrán Torres, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.