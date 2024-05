César Farías rompe el silencio y cuenta su verdad sobre la destitución con América (+Video)

El pasado fin de semana cerró la fase inicial del Torneo Apertura en el fútbol colombiano. Con eso, no solo quedó atrás una ronda, sino también la breve era de uno de los técnicos venezolanos presentes en el torneo. Se trata de César Farías, quien fue destituido del cargo de entrenador de América de Cali, tras quedar sin opciones del cuadrangular.

Ante ese escenario, sorpresivos para algunos y no tanto para otros, fueron muchos los rumores acerca de la salida del DT. Con eso, fue el mismo Farías quien salió al paso a las informaciones y contó su verdad sobre el desenlace con América.

¿Qué piensa Farías de su salida de América?

El criollo sostuvo una conversación con Win Sport, donde reveló cómo está asimilando estas primeras horas fuera del equipo. "Hoy estoy feliz y contentó porque mi consciencia está tranquila. Yo puedo equivocarme como entrenador, pero como ser humano no me puedo equivocar. Uno se saca una presión de encima y se siente liberado", apuntó de entrada.

Sobre los aspectos de la decisión, el estratega admitió que pudo equivocarse en no asumir un rol más fuerte a lo interno. "No tengo reproches. A lo mejor diría, pensando en ser diplomático, no apreté lo que tenía que apretar realmente. Y di espacio para cosas que no eran las más correctas. Igual, a lo mejor, me hubiesen sacado por no ser las más correctas", aseveró.

"Uno ha cometido errores en la carrera y me he peleado con rivales, pero no con gente del mismo club. Pero es parte del deporte, yo he visto periodistas y futbolistas ir a programas y caerse a golpes", expresó Farías.

Asimismo, el técnico reflexionó que este desenlace era posible al momento de llegar al club. "Yo llegué con un club que no pudimos conformarlo ni prepararlo. Sabía que esta era una de las posibilidades", dijo el venezolano.

En esa misma línea, César Farías negó que su marcha se haya debido a peleas internas con integrantes del equipo. "Antes de venir sabia que salir a los seis meses era una de las posibilidades. No tuve ningún inconveniente. Desmiento que me haya peleado con alguien y nosotros agarramos un club con un levantón importante", concluyó.