Yailin “La Más Viral” se llena de odio y lanza fuego contra el Ministerio Público de República Dominicana (+Declaraciones)

El viernes 26 de enero seguidores de la cantante dominicana Yailin “La Más Viral” quedaron sorprendidos, luego de que su pareja el rapero neoyorkino Tekashi 6ix9ine fuese liberado de la cárcel en donde se encontraba desde hace nueve días, tras la demanda interpuesta por Wanda Díaz, madre de la artista, acusándolo de violencia física y psicológica en repetidas ocasiones.

De acuerdo con lo revelado por el abogado del intérprete de “BEBE” el licenciado Noel Medina, Daniel Hernández, nombre real del rapero, pagó una fianza de treinta mil pesos dominicanos, para poder ser liberado. Situación que ha despertado la duda en los seguidores de Yailin, ya que hasta el jueves 25 de enero se conocía que Tekashi seguiría tras rejas al no concretarse su traslado desde el Palacios de Justicia del Distrito Nacional hasta la Corte de Apelación Penal de la región de La Vega.

Tras ese percance la justicia dominicana anunció que el cantante estaría en prisión hasta el 12 de marzo en el cual tendría su audiencia para conocer la medida de coerción de impondrían por las acusaciones que su suegra alegaba. “Él intento ahorcarla, intentó lanzarla de un segundo piso, le escupió la cara, le dijo que sin él ella no era nadie”, manifestó Díaz a principios de enero.

Sin embargo, parece ser que la jueza Faustina Veloz no logró recaudar las pruebas necesarias para mantener al hombre en prisión, otorgándole la libertad el viernes 26 de enero. A su salida el también compositor no dudo en aprovechar a los múltiples medios de comunicación en las afueras del centro para enviar un mensaje. “Gracias a mi familia, a mi hermano por todo el soporte que ha dado. Al igual que la gente dominicana”, comunicó.

Pero, la gran sorpresa llegó esté sábado 27 de enero cuando tras la decisión realizada por el Palacio de Justicia la exesposa de Anuel AA a través de un comunicado reveló nuevas las declaraciones muy deferentes a las que en un principio había realizado junto a su madre. “Yo no me siente amenazada y menos en peligro por parte de mi pareja, el señor Daniel Hernández. Nunca he autorizado a la señora Wanda Díaz, a poner denuncia de ninguna índole o naturaleza en contra de Tekashi, utilizando su nombre”, expresó en una parte.

Igualmente, la conocida como “La Chivirika” indicó en el texto que espera que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, no ofrezca declaraciones en los medios de comunicación, radiales, televisivos o digitales sobre el tema. Además, exige que no se utilice su nombre y el de su hija como si fuesen víctimas de violencia intrafamiliar en un caso donde según ella no ha dado su consentimiento.

“Todo lo narrado el 25 de enero de 2024 no corresponde con la realidad, de seguir con esa práctica estaré instruyendo a mis abogados los doctores Ramón Peralta y Rodolfo Felipe, para que procedan por todas las vías del derecho necesario”, escribió.

Solo el tiempo dirá cuál será el siguiente paso que darán Tekashi y Yailin.