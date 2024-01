Yailin “La Más Viral” despierta la furia de Anuel AA tras haberlo llamado mal padre ¿Le quitará a Cattleya?

A estás alturas del partido ya no se sabe que esperar de la cantante dominicana Yailin “La Más Viral”, las intensas polémicas que ha vivido con su hermana, la influencer conocida como Mami Kim y con su novio el rapero Daniel Hernández, mejor conocido Tekashi 6ix9ine, le han dejado con una imagen muy negativa en las redes sociales. Pero ahora una nueva polémica sigue manteniéndola en el ojo público, esta vez con quien fue su esposo y padre de su hija Cattleya, el puertorriqueño Anuel AA.

La situación comenzó cuando en un en vivo transmitido en su cuenta de Instagram la también conocida como “La Chivirika”, se defendió de los múltiples comentarios en las plataformas digitales y del programa de entretenimiento “Fogaraté”, que aseguraban que era una “mala madre” y exigían que su expareja el creador de la reconocida frase “Real hasta la muerte” Anuel, debía pelear por la custodia de la menor.

“Yailin está actuando de manera loca. ¿quién cuida a la pequeña mientras ella y su novio Tekashi beben?”, manifestó una de las presentadoras, lo que hizo de manera inmediata despertar la furia de la intérprete de “Bad Bxtch”, que no dudo en responder. “Mi hija está mejor que todo el mundo. Emma no sabe ni cuanto calza su hija para estar diciendo que está mejor con él. Que venga y la busque entonces. Porque cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto, no vi a nadie, ni él mismo apareció”, expresó en un live.

Pues, el boricua no ha dudado el lanzar una señal de que está totalmente en cuenta de toda la realidad con respecto a su hija nacida el 13 de marzo del 2023, dándole like a una publicación realizada por el programa de farándula ya mencionado en Instagram.

En la publicación aparece la imagen del intérprete de "Más rica que ayer", una foto de Yailin junto a su pequeña que compartió en su cuenta de la camarita hace semanas y una de la presentadora Candy Marte.