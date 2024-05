Shiloh, hija de Angelina Jolie no quiere “ver ni en pintura” a Brad Pitt

Tras ocho años de la separación de una de las parejas más famosas de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Jolie, continúan dando de qué hablar por lo controversial de su ruptura, donde la actriz acusó a exesposo de violencia doméstica, pese a que no presentó cargos en su contra, no se volvieron a ver "ni en pintura".

En esta ocasión, el tema de conversación no es precisamente la expareja, sino entre Brad Pitt y su hija Shiloh. Años de intento del actor de "Guerra Mundial Z" para acercase a sus cuatro hijos han sido nulos, al menos así lo han demostrado sus retoños.

Se conoció que, el pasado viernes la primera hija de los actores, Shiloh, tomó la decisión de renunciar al apellido de su padre en cumpleaños número 18, siguiendo los pasos de sus hermanos. Shiloh, ha estado en la palestra pública desde muy pequeña por su aspecto andrógeno, es decir, siendo mujer se veía más masculino, durante años tuvo que lidiar con los comentarios maliciosos y la prensa estadounidense, que no paraban de cuestionar su género.

Brad Pitt junto a sus hijos / Cortesía

En una entrevista que le concedió Jolie a Variety Fair en 2010, comentó los gustos de Shiloh, sin ningún tipo de prejuicio. “A ella le gusta vestirse como un niño. Quiere ser un niño. Así que tuvimos que cortarle el cabello. Le gusta usar todo lo que usan los niños. Cree que es uno de los hermanos”, comentó.

No se conocen las razones de la renuncia del apellido "Pitt" por parte de todos los hijos de la familia, sin embargo, podría estar fuertemente motivada por la conducta de su padre en el pasado y una muestra de apoyo a su madre.

Controversial divorcio

El divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, generó puntos de quiebre entre los dos, las acusaciones de violencia de género inundaron los principales medios de comunicación, así como también el desafortunado episodio en el avión, donde se le acusó a Pitt de golpear a Maddox, su hijo mayor

"Después del divorcio he perdido la posibilidad de vivir y viajar libremente. Crecí en un lugar más bien aislado, y ahora me doy cuenta de que Hollywood no es un lugar saludable. En cuanto pueda, haré la mudanza", explicó tras el divorcio Angelina Jolie.