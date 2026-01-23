Ronald Borjas inicia conflicto legal en contra de su exesposa

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Ronald Borjas inició un proceso legal en contra de su exesposa, Verónica Salvatierra, por la custodia de su hija Miranda, de tan solo 7 años. La noticia fue confirmada por la mujer a través de una entrevista, en la cuestionó el rol de padre del intérprete zuliano.

Ronald en contra de Salvatierra

Verónica afirmó que la delicada situación comenzó a finales de año del 2025, cuando el artista intentó llevarse a la pequeña a Maracaibo por unos días.

La mujer admitió que ella rechazó dicha solicitud, por una situación delicada que Mirada presenta, y que necesita de cuidados especiales y mucha atención.

“Él (Ronald), hace la demanda no es por ser un padre que quiere estar, no es por la custodia. Mi hija tiene dos años en terapias y el nunca ha asistido, es un padre que nunca ha estado, nunca”, dijo Salvatierra.

En este sentido, aseveró que recibió la boleta legal en su lugar de trabajo y afirma que el papel está escrito a base de muchas mentiras.

Hasta el momento el cantautor, exintegrante de la agrupación Guaco, no ha respondido a las declaraciones de su expareja.

¿Quién es Verónica Salvatierra?

La mujer es una empresaria y licenciada en Mercadeo, que tiene una tienda de ropa que lleva por nombre Miri Fashion, en Valencia estado Carabobo.

En su perfil de Instagram, acumula 46,6 mil seguidores con quienes comparte imágenes y videos con su pequeña, fruto de su amor con Borjas.

“Mi amor hermoso, Dios me eligió para esta batalla, supongo que me cree capaz. Así que seguiré con toda y más. Te amo con todo mi ser, vamos para arriba”, escribió en diciembre del 2025.