¿Recuerdas a la agrupación Caibo? Uno de sus ex integrantes le canta a la navidad

Beet Acosta (@acosta) se viste de gala para un estreno que contagia de alegría y amor, e instala oficialmente el espíritu navideño. El cantante, compositor, músico y productor venezolano decreta desde ya la llegada de la época más bonita del año con su más reciente lanzamiento musical “Mi Regalito Eres Tú (Parranda Versión)”, ya disponible en todas las plataformas digitales.

Derroche de alegría y celebración, “Mi Regalito Eres Tú (Parranda Versión)” es un recordatorio de lo esencial en la vida: valorar los afectos y vivir intensamente los momentos compartidos con quienes amamos. Así, en tiempos donde lo material pareciera ser la norma, Beet Acosta invita a contemplar la sencillez de una noche estrellada junto a esa persona especial o apreciar el regalo de las sonrisas y los abrazos de quienes amamos.

"Mi regalito eres tu es un tema que ya despierta todo lo que es la época navideña, una canción muy muy bonita, ya que habla de ese regalito que uno amo, que quiere y es especial en navidad. La navidad en Venezuela muy diferente que en otros lugares y no lo sabía hasta que viví en otro país y me di cuenta que a la gente le faltaba el sazón de la navidad y se me ocurrió está canción", expresó el cantante.

Recordatorio de los regalos invaluables de la vida y de vivir a plenitud el presente, “Mi Regalito Eres Tú (Parranda Versión)” cuenta con un videoclip pleno de celebración y sentimiento.

Navidad, época que pone a flor de piel las emociones y la nostalgia, es tiempo de reencuentros y de disfrutar el regalo de tener cerca a los seres queridos. Al ritmo de la cumbia fusionada con los sonidos navideños, “Mi Regalito Eres Tú (Parranda Versión)” también le canta a esa persona especial, la cual puede hacer cambiar de opinión hasta al menos amante de las festividades de diciembre.

"La navidad es la mejor temporada de todas, es una época de respiro, color y de cosas buenas mi público se merece ese regalo. Espero dentro de unos años sacar completo un disco de navidad y que sea música para que la gente sea feliz a través de la canción", indicó.