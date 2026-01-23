¿Qué fue de la actriz Maricarmen Regueiro? Así luce en la actualidad

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los personajes de la actriz venezolana Maricarmen Regueiro, fue Eugenia Montiel en la telenovela “Señora”. Hoy retirada de la televisión sigue conservando esa cara de niña buena e intensos ojos azules que conquistaron a todo el país.

Toda una belleza

En su perfil de Instagram, Regueiro comparte con sus 282 mil seguidores imágenes de sus momentos más especiales en la televisión y el tiempo de calidad que pasa en su residencia.

Su última publicación fue en diciembre del 2025, preguntando a sus seguidores si habían colocado en sus hogares el árbol de Navidad, una tradición que sigue y respeta mucho.

En el vídeo había informado que estaba pérdida de las redes sociales por haber presentado una fuerte alergia, que le duró muchos meses, pero que gracias a especialistas pudo conocer de qué se trataba.

Recuerdos increíbles de la TV de oro

Una de sus fotos más especiales posteadas en Instagram, es con la fallecida actriz Lourdes Valera, su compañera de prisión de la novela “Señora”, transmitida por RCTV y protagonizada por la gran Caridad Canelón.

En otras publicaciones aparece con Hilda Abrahamz, Víctor Cámara y Marisela Berti.

Uno de sus últimos proyectos en Venezuela, fue en el año 2024 con la pieza “Huellas de Poder” realizada en el Centro Cultural Chacao, con otras tres grandes de la actuación, Hilda Abrahamz, Astrid Carolina Herrera y Amanda Gutiérrez.