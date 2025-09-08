"Open Closet" celebra 12 exitosas temporadas con invitados de lujo

Suscríbete a nuestros canales

“Open Closet” arribó a su temporada número doce; un proyecto que está cercano a cumplir 4 años de exitosas transmisiones reuniendo más 182 programas colgados en su canal de YouTube.

En esta nueva entrega, su animador de siempre, Carlos Juárez, recibió con elogios y significativas distinciones la llegada del periodista y animador venezolano Enrique Rodríguez “Pacho”, quien ahora forma parte del tren delantero de este programa que ha conquistado con sus ocurrencias e irreverencias la atención del público que los respalda.

Buenos números

Con cambios de estructuras, nuevos segmentos, y un contenido “más honesto” (según Carlos), “Open Closet” sigue apostando al realce y el respeto de la comunidad LGBTQ+, un campo en donde ellos han transitado desde el primer episodio del Podcast y en donde han encontrado el éxito de su transmisión.

El proyecto continúa haciendo sus grabaciones en la ciudad de Miami (en Estados Unidos), pero no descartan las posibilidades de realizar una que otra entrega en otros territorios del mundo, así como ocurrió en un pasado en Venezuela. “Y es que aprovechamos esa visita a nuestra tierra para conectar con algunas celebridades, y esas ediciones fueron grandiosas. Por eso, no echamos a un lado la idea de volver y grabar en Caracas, o en otros destinos del mundo; pero el tiempo es quién decide” expresó Juárez.

La lista de artistas e invitados especiales que presenta “Open Closet” cada día es más interesante. Con dichos encuentros sacian las ganas de hablar sobre temas virales y contenidos que muchos desean escuchar.

Entrevista

En sus últimos episodios han compartido con figuras como: Giovanny Laguna, Osmariel Villalobos, Juliet Lima, Marjorie Magri, y otras de interés.

¿Quiénes más se suman a esta celebración?

(“Pacho”) Tienen que estar muy atentos. Eso lo manejamos con sorpresas…

¿Qué los hace marcar la diferencia?

(Carlos) Pienso que fuimos el primer Podcast en Miami dirigido al público de habla hispana; eso nos dio el respeto y además llenamos las pantallas con entrevistas divertidas, pero a la vez, manejadas con mucha educación y sentido de orientación; gracias a ese buen tratamiento la comunidad LGBTQ+ nos recibió de forma amigable y aún seguimos manejando esa fórmula, mezclando temas de interés con artistas de nivel.

Cada episodio de “Open Closet” tiene una duración de 30 minutos y pueden disfrutarse por el canal de YouTube Open Closet Channel.