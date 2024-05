Jonathan Moly se quiebra por enfrentar fuerte situación con uno de sus hijos

En el 2019 el cantante Jonathan Moly y su esposa Andrea Villaroel le dieron la bienvenida al mundo a su primogénito Luka, quien este sábado 4 de mayo arriba a su cumpleaños número cinco. Pero, la celebración se ha tornado un poco triste para el intérprete de “Piensa en mí”, así lo ha revelado en su cuenta personal de Instagram con un sentimental mensaje.

El hijo mayor de la Miss Venezuela 1987 Inés María Calero y el merenguero Miguel Moly, compartió un carrusel de fotos con los momentos más especiales que ha vivido con su hijo en la playa, en casa, viajes y hasta en el escenario.

“Primera vez que me pierdo tu cumpleaños y aunque pensé estar preparado, me equivoqué. Quisiera estar hoy contigo disfrutando príncipe, pero papá eligió ser músico y estos son los sacrificios que toca hacer”, es el mensaje con el cual acompañó la publicación.

Sin embargo, Jonathan aseguró lo primera que hará tras finalizar la presentación que tiene pautada para esta noche. “Apenas termine de cantar me monto en un avión y me director a verte. Feliz cumpleaños Luka mi concierto de hoy es todo para ti. No crezca tan rápido por favor”, finalizó el texto.

Mensaje de Andrea

Por su parte, Andrea también compartió en su perfil de la camarita un carrusel de imágenes del pequeño, expresando lo feliz por una nueva vuelta al sol de su primogénito. “5 años mi príncipe mayor, estoy inmensamente feliz de ser tu Mama. Gracias por ser el niño que eres, noble, cariñoso, inteligente y muchas cualidades más”, escribió.