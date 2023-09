¡Que Horror! Leocenis García y Pedro Carvajalino se fueron a las patadas, puños e insultos (+video)

La noche de este jueves 21 de septiembre a través de las redes sociales se hizo viral un video del momento exacto de una pelea entre presentador del programa Zurda Conducta, Pedro Carvajalino y el dirigente político Leocenis García, en las instalaciones de un reconocido hotel en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo.

Un usuario identificado como Jesús Medina Ezaine Reportero de la compañía venezolana Dolartoday, compartió a través de su cuenta personal en la red social X el clip de ambos hombres en plena riña y Pedro Carvajalino furioso dándole a García con todo.

“Se fueron a las manos Pedro Carvajalino y leocenis García en la salida del Hotel internacional de Valencia, luego de una reunión presuntamente con Rafael LaCava. "Cosas están pasando", fue el mensaje que escribió Medina.

En otro video difundido por el usuario Michel Caballero Palma, se aprecia la discusión entre ambos y a Pedro levantarse muy enojado del piso y arremeter sin compasión contra el también periodista. En la publicación el usuario desmintió que el intercambio de golpes fue a la salida de una reunión con el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“Se filtra la primera parte del video de la pelea, donde presuntamente se observa que Leocenis “golpea a traición” a Pedro Carvajalino. Me informan que el dirigente político opositor, no estuvo en ninguna reunión con Lacava, como se afirma en algunas publicaciones”, escribió.

Ante todos los videos difundidos y especulaciones en las plataformas 2.0 por lo ocurrido, el presentador de Venezolana de Televisión decidió romper el silencio y aclarar los verdaderos hechos que lo llevaron a golpear a García.

“No estaba con Rafael Lacava ni con nadie, simplemente me disponía a dormir. Yo estaba a las afueras del hotel hablando por teléfono y el señor Leocenis, que ya tenía una confrontación conmigo. Decidió pegarme a traición y yo tuve que responder. No iba a permitir que él me agrediera”, aseveró

En este sentido, indicó que su problema con García es que, según él, utiliza su portal de noticias Sextovisión para amedrentar y extorsionar a empresarios, políticos y de utilizar la figura presidencial para venderse como una vedette del diálogo.

Hasta el momento el coordinar nacional del movimiento Partido ProCiudadanos no ha emitido declaraciones sobre su parte del violento hecho.