Amanda Gutiérrez ignoró a Mimí Lazo en las grabaciones de la teleserie “Dramáticas”

La actriz venezolana Amanda Gutiérrez continúa demostrando que es una mujer con una personalidad bastante marcada cuando algo no le gusta, así lo reflejó en una entrevista con los también actores Juliet Lima y Arturo de los Ríos, al expresar que la presencia de Mimí Lazo en las grabaciones de la teleserie “Dramáticas” le fue invisible.

Durante el reconocido podcast que la pareja realiza desde la ciudad del sol Miami, Gutiérrez expresó que no prestó atención a algunas personas de son parte del elenco de la teleserie y las cuales por diversos malos entendidos no llevan una buena relación.

“Me hice la loca, para mis las personas que eran del otro bando eran totalmente transparentes y gracias a Dios no me tocó escenas con ninguna de esas personas. Sobre todo, con una en particular que ustedes saben quien es, me hice de la vista gorda”, expresó la actriz de 68 años.

Con la sinceridad que la caracteriza indicó que sus ganas de estar de nuevo en la televisión la llevaron a estar totalmente alejada de personas que no son de su agrada, haciendo referencia a la polémica que hace tiempo sostuvo con su colega Mimí Lazo.

La situación comenzó cuando Mimí a través de un video rechazó que Amanda y Elba Escobar a quien consideraba como sus amigas no la defendieron de los señalamientos de ser una supuesta “enchufada” del gobierno.

“Yo pensaba que Elba y Amanda cuando dijeron todas esas cosas horribles de mi: que yo eres un testaferro, que yo era la amante, de un tipo que ni conozco. Yo pensaba que ellas no les iban a dar miedo y me iba a defender y no lo hicieron”, puntualizó Lazo.

Desde esas declaraciones la relación entre las tres actrices no ha vuelto a ser la misma, y este año se reencontraron en las grabaciones de la nueva teleserie venezolana “Dramáticas” de la productora HispanoMedios.

