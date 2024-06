Adele arremete en contra de un fan por comentarios homofóbicos (+Vídeo)

Durante su última presentación en vivo en el Caesars Palace, en Las Vegas, la cantante británica Adele, no titubeó a la hora de responder a un fanático por comentarios homofóbicos.

La cantante de 36 años, es una de las pocas figuras públicas de la música que goza de gran prestigio y cordura, en rara vez podemos ver a la intérprete de "Hello" sumergida en alguna polémica, sin embargo, en el marco de su gira "Weekends With Adele", un asistente arremetió en contra de la comunidad LGBTQI+. "El orgullo apesta", dijo el fan, Adele no tardó en responder desde el escenario deteniendo el show "¿Eres j*didamente estúpido?, si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿de acuerdo", expresó la cantante con mucho enfado.

Este ataque homofóbico en el concierto de Adele, coincide en el mes del orgullo gay, fecha importante de la lucha por los derechos LGBTQI+.

El apoyo de Adele

No es primera vez que la cantante defiende a capa y espada a la comunidad, en el pasado a alzado su voz por esta causa que inició a finales de 1969 en Nueva York, Estados Unidos, lugar donde se presenció el inicio de un movimiento después de los llamados disturbios de Stonewall.

Desde avistamiento con la bandera durante sus presentaciones hasta expresar su amor públicamente a las personas que son marginadas por su orientación sexual o identidad de género, Adele es una impulsora de este mensaje.

La artista ha comentado que recibe numerosos mensajes de agradecimiento de fans, diciéndole que gracias a ella han ganado el valor para salir del armario.

"Recibo muchas cartas de personas que me dicen que las hago muy felices de ser ellas mismas y muy cómodas con quienes son, lo cual me encanta", compartió Adele con la revista 'Out'.