Dayana Mendoza levantó el polvo en las redes sociales al opinar sobre Halloween

Nuevamente la Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, es criticada en las plataformas digitales por manifestar su religión, el cristianismo. Y es que, una vez más la venezolana criticó ciertas “tradiciones” que en algún momento también tuvo, lo que incomodó a sus seguidores quienes no aceptan sus opiniones hacían la celebración de Halloween, la noche de brujas que se celebra cada 31 de octubre.

Mediante su cuenta de Instagram, la beldad criolla emitió su opinión sobre este festejo y lo catalogó de una “fiesta pagana”, de la que decidió salir una vez que se bautizó en el cristianismo. “Cuando no era cristiana celebré Halloween. Cuando conocí la palabra de Dios entendí la razón por la cual no debía involucrarme con esta celebración! Hemos sido llamados a ser apartados del mundo, y amistad con el mundo es enemistad con Dios”, comenzó su texto.

En cuanto a su opinión de la noche de brujas, dijo: “Halloween es Halloween llámese como sea, no me interesa formar parte del mundo, porque yo ya he sido apartada y reconozco mi ciudadanía, lo que ha hecho mi Padre por mí no lo desharé por mis ganas de “disfrutar” o “pertenecer”, llegó el tiempo de la santificación hermanos… porque se nos acabó el tiempo”, finalizó.

Aunque muchos aceptaron que sus palabras son ciertas, alegan que el sentido de Halloween se perdió y ya nadie lo celebra por su verdadero significado, sino que lo toman como una oportunidad más para irse de fiestas y jugar con los disfraces terroríficos que se les ocurra. Asimismo, otros le pidieron su opinión sobre la Navidad que se celebra un 25 de diciembre, fecha que “no aparece en la Biblia”, y quisieron saber si opinaba que era una “celebración mundana”.

“Lo primero que deben hacer es respetar la religión y creencias de los demás”, “No celebró nada de eso, ni carnaval. Pero leer a esta señora es enfermizo ajuro cree que siempre tiene la verdad”, “Era lo unico que faltaba, unfolow reina”, “Completamente de acuerdo que halloween es una fiesta pagana, pero no es positivo decir que todo el q cree en las actividades mundanas es enemigo de Dios”, son parte de las opiniones de los usuarios.

En el mes de junio, la exreina de belleza provocó un intercambio de palabras con otros internautas luego de opinar acerca de las manifestaciones de la Comunidad LGBTIQ+, calificándolo como un “pecado”. “Con respecto a este asunto, Dios dice que es una abominación… Dios ama al pecador y odia el pecado”, dijo. "Es él el juez supremo. Quién soy yo para juzgar, no soy mejor que nadie. Estoy llamada a declarar su palabra, no la mía, es la palabra de Dios la que estoy compartiendo, quien la rechaza está rechazando su palabra", agregó la venezolana.