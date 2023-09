¡A romper las listas! Bad Bunny tiene una sorpresa para los Premios Billboard 2023

Bad Bunny más allá de sus nominaciones para los Premios Billboard de la Música Latina 2023, el puertorriqueño tiene previsto sorprender al público, fans y televidentes con un "estreno mundial", aunque no se especificó cuál será ese tema que interpretará, así lo dio a conocer este jueves 28 de septiembre el canal Telemundo.

Con esta nueva canción, el “Conejo Malo” aprovechará el escenario de los Billboard para posicionarse en el tope de las listas de reproducción del planeta de cara al último trimestre del año.

Su última producción “Un verano sin ti” se convirtió en el álbum más escuchado de todos los tiempos en Spotify. Además este año, el cantante estuvo por primera vez en la portada de la revista TIME totalmente en español.

Benito Martínez, como es su nombre de pila, estará nominado a 15 renglones para esta edición de los Billboard y con la posibilidad de ampliar su lista de laureles que en la actualidad está en 30 premios.

El pasado 25 de septiembre Bad Bunny publicó oficialmente su nuevo sencillo de reggaetón "Un Preview", el astro puertorriqueño en esta canción relata la historia de una chica que lo tiene perdidamente enamorado. "Baby, yo no tengo miedo, ¡je!, de probarte y de enamorarme de nuevo… Ey, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Ey, contigo me voy a fuego", dice parte de la canción.