Famosos venezolanos reaccionan a la lesión de Yulimar Rojas que la deja fuera de París 2024

La delegación venezolana de atletismo sufre una dura baja, luego de que Yulimar Rojas confirmara que no podrá asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto sucede luego que la venezolana se lesionó durante un entrenamiento en España, lo que no le permite su viaje a la ciudad del amor para participar en el evento que dará inicio el 26 de julio.

Una lesión en el tendón de Aquiles fue lo que separó a la medallista olímpica de su sueño por el que estuvo trabajando durante varios años. Rojas tuvo que ser operada el día de ayer 11 de abril en el CEMTRO de Madrid, donde salió ilesa de la intervención y tendrá que cumplir un reposo de cuatro a seis meses.

"Con mucho dolor y tristeza les quiero contar entrenando, a la recepción de un salto, tuvo un dolor intenso que se traduce a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Mi corazón está roto y no podré representarlos en París 2024", escribió en su post de Instagram.

Figuras venezolanas muestran su respaldo a la triplista

“Han sido horas muy complejas, en las que me he cuestionado y he analizado el porqué ha sucedido esto, sin embargo entiendo que, en los designios de Dios, nosotros solo somos instrumentos de su voluntad”, fue parte del extenso mensaje que dejó Rojas en su red social.

Las reacciones no se hicieron esperar y la caja de comentarios sobrepasa hasta el momento los 12 mil mensajes. Miles de fanáticos se han abocado a dejarle sus buenas vibras a la caraqueña. Por su parte, personalidades del mundo del espectáculo de nuestro país, también han querido solidarizarse con la atleta.

“Una abrazo querida Yulimar. Que sanes muy pronto”, escribió Erika de la Vega. “El Titulo del Record Olimpico y Mundial es tuyo y nadie te lo quitara en estos Juegos Olimpicos. Ya verás que todos llegarán detrás de la ambulancia”, fue el mensaje de la actriz Rosalinda Serfaty.

“Fuerza campeona volverás más fuerte”, dijo Wuilker Fariñez. Por su parte, Maickel Melamed comentó: “Te amamos”, acompañado de un corazón. “Wow. Que Lamentable. Pero deseo que salgas pronto de eso”, escribió el periodista Sergio Novelli.

Otras figuras como Gregory Vargas, Andreina Nedjme, Bivi Rosales, Irrael, Antonio Díaz y Scarlet Linares también mostraron su respaldo a la medallista que triunfó en Tokyo 2020.