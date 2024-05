Este es el origen del particular corte de cabello de Peso Pluma

Desde que saltó a la fama, el cantante mexicano Peso Pluma ha dado mucho de qué hablar, y uno de los motivos es el peculiar estilismo con el que se identifica. Su alocado corte de cabello con una especie de cresta, se ha convertido en el favorito de sus fans y en una reciente entrevista, explicó cómo nació su característico look.

En su segunda visita al programa “The Tonight Show Starring” de Jimmy Fallon, donde presentó su nuevo tema “La Durango” con Eslabón Armado, explicó que, el corte salió de manera espontánea y justo cuando se percató de que había un error en el diseño que él había pedido. “La gente entra a las barberías y piden ‘dame un Peso Pluma’ ‘cómo es que nace este corte de pelo?”, pregunta Fallon.

En ese sentido, Hassan Emilio Kabande, como es su verdadero nombre, indicó que, la primera vez que se lo hizo fue en Medellín, Colombia, y quien se lo cortaba lo estaba haciendo mal, pero al terminar, le gustó lo que vio.

“De hecho fue un error. Me estaban cortando el pelo en Medellín, Colombia, fui para realizar un video, cuando apenas mi carrera estaba empezando. Y él (el barbero) lo estaba haciendo muy mal, pero cuando me miré al espejo me di cuenta que no estaba tan mal”, relató el intérprete de “Ella baila sola”.

Por tal razón, el mexicano decidió conservar el corte bajo a los costados y más largo en la parte superior que sigue hasta la parte de atrás de su cabeza. “Por eso lo tengo ahora, porque todos los niños lo quieren”, expresó.