Deyna Castellanos levanta pasiones con sus últimas fotografías

El talento de Deyna Castellanos evidentemente no es lo único que aclama el público. Y es que, no hay foto de la delantera venezolana, que no se llene de elogios, tal como sucedió en su más reciente post de Instagram.

En un carrete de fotografías, la criolla recopiló diferentes momentos que ha estado viviendo en Estados Unidos, incluyendo un concierto al que asistió del estadounidense Justin Timberlake. Asimismo, podemos apreciar su desempeño en la cancha representando a su nuevo equipo, Bay FC de la liga femenina americana.

Parrillas con amigos, descanso junto a una misteriosa persona y cariño hacia sus mascotas, son otros de los momentos que quiso compartir la maracayera de 25 años.

Sus seguidores se volvieron locos

La caja de comentarios no tardó en llenarse de piropos para la joven que, desde hace muchos años viene cautivando al público gracias a su dominio del balón y su aspecto físico, por lo que sus fanáticos quisieron manifestarle lo bien que luce.

“Necesito ayuda porque no puedo amarte más”, “Que bella”, “Que bonitaaa reina”, “Desde que eras una chamita tenías una estrella”, “Que guapa”, “Hermosaaaa”, “Bellísima lindas fotos”, “Mi esposa, que no sabe que es mi esposa”, “Que suerte tienen los Gringos,ver disfrutar de semejante HERMOSURA”, escribieron algunos usuarios.

De igual forma, el post quedó adornado por miles de emojis de corazón rojo, llamas de fuego y coronas, pues recordemos que, a la venezolana se le conoce como “Queen Deyna” o “La Reina Deyna”, en español.

Deyna triunfó en los Latin American Music Awards

Demostrando que es toda una celebridad, la futbolista se lució la noche del pasado 25 de abril en los Latin AMAs 2024. Junto a Carlos Ponce, la delantera presentó al venezolano Danny Ocean quien interpretó su tema "Cero condiciones".

Con un vestido rosado y plateado, Deyna brilló en su paso por estos importantes premios. La sorpresa de su visita al MGM Grand de Las Vegas se conoció un día antes del evento, y la criolla comentó: "Emocionada de compartir, estaré entrando en un escenario diferente".