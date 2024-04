Critican a Dua Lipa por su mal comportamiento con una fanática venezolana (+Video)

Hace unos días, la influencer venezolana conocida como María Gabrielita, revolucionó las redes sociales con un incómodo momento que vivió al conocer a la cantante Dua Lipa. Esto sucedió mientras paseaba por Barcelona, España junto a su amiga Esther Cedeño. Juntas quedaron petrificadas al confirmar que sí era la superestrella.

En el clip publicado en Instagram, se ve cuando Esther se percata que la británica está junto a su novio, el actor Callum Turner, haciendo la fila para comprar unos helados en un reconocido local de la ciudad. Luego de pensarlo muchas veces y comprobar con imágenes en internet que sí se trataba de la artista, Cedeño decidió acercarse.

Para mayor sorpresa de la venezolana, la intérprete de “Dance the night” le respondió con un rotundo “no” pues en ese viaje no estaba dando fotos. Sin embargo, finalizó su respuesta con un “gusto en conocerte”. Pese a la desconcertante actitud de la artista, la criolla se sintió muy feliz de haberla visto en persona.

Internautas le dan látigo a la británica

En la publicación y redes sociales en general, no tardaron en llegar los cuestionamientos por la respuesta de la también modelo. “Dua Lipa vive de sus fans y le niega una foto a una? Malísimo !!!”, “Que feo no tomarse la foto con ella”, “Sin palabras no sé qué decir entiendo que está de vacaciones pero decirle que no a un fans super chimbo”, “Bloqueando a Dua Lipa de Instagram”, es parte de lo que se lee en la caja de comentarios.

No es la primera vez que la cantante tiene este tipo de actitudes. En enero del año pasado, también negó fotografiarse con un fan. “Lo siento mucho. No estoy tomándome fotos con nadie porque estoy con mi familia, pero fue un gusto conocerte”, respondió educadamente.

Lo que sí fue duramente criticado fue lo que sucedió hace unas semanas con su guardaespaldas, quien fue acusado de golpear en París a una admiradora que se acercó a la cantante para tomarse una foto con ella y su pareja. En ese momento, el hombre la empujó y su teléfono cayó al suelo.