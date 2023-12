Cori Adrianza estrena "Luces de Navidad" en honor a su amor por Venezuela

La cantautora venezolana Cori Adrianza envuelve a todos en la magia de la Navidad con el lanzamiento de su tema, "Luces de Navidad". Esta emotiva canción, escrita con el corazón por la propia Cori junto a su hermano José, transporta a las entrañables celebraciones navideñas en su Venezuela natal.

En la conmovedora letra del tema, Cori une su voz a la de su hermano y comparten la melancolía por las Navidades dejadas atrás cuando emigraron a Estados Unidos.

"Luces de Navidad" no es solo una canción; es un viaje nostálgico que captura la esencia de las festividades latinoamericanas. Cori invita a revivir la alegría de compartir en familia, cocinar, cantar y bailar, recreando esos momentos especiales que los pequeños atesoran junto a los vecinos, amigos y familiares en la época más bonita del año.

Y es que el coro de este sencillo mueve la fibra de todo el que está lejos de su tierra: “diciembre no es lo mismo desde que la casa está vacía, la mesa tiene puestos por llenar. Y aunque hay maneras de disfrutar, por videollamada no es igual. Diciembre no es lo mismo desde acá, quisiera ir a Caracas con toda mi familia a celebrar, pero yo sé que el diciembre de mi infancia algún día volverá”.

La producción de "Luces de Navidad" estuvo a cargo de su compatriota venezolano, José Miguel Velázquez, quien ha logrado capturar la esencia y la emotividad de la canción de manera excepcional. La recepción del público ha sido extraordinaria, y los hermanos Adrianza se sienten profundamente satisfechos con el resultado.

Sobre Cori:

Cori Adrianza, es una talentosa cantautora venezolana que ha conquistado corazones con su música auténtica y emotiva. Este año ha sacado al mercado 7 temas pop de su autoría, de los cuales 5 forman parte de su EP "FKM"(Fucking Kilómetros).

La estructura de este EP maneja temas que hablan del amor que se extraña en la distancia ("FKM"), pasando por la nostalgia cuando una relación tóxica culmina en "Me Fui" y otro, en el que ya el amor propio de una mujer es el que prevalece en el momento de recuperarse de un desamor con "Después No Hay Más Después".

Sobre José Miguel Velásquez

Destacado productor musical venezolano, reconocido internacionalmente por ser coach vocal de grandes estrellas de la música como Enrique Iglesias, David Bisbal, Ricky Martin y Carlos Rivera, por solo mencionar algunos.