¡Que ternura! Las imágenes que dejó el festejo de la primera navidad de Marc Anthony y Nadia Ferreira junto a su bebé

Aunque aún no se le conoce el rostro al bebé de la modelo paraguaya Nadia Ferreira y el cantante puertorriqueño, Marc Anthony, en diferentes ocasiones hemos podido presenciar a través de las redes sociales el crecimiento del niño que nació justamente el día del padre de este año. Ahora, la familia Muñiz Ferreira celebra la primera navidad junto a su pequeño y están a punto de cerrar un año lleno de amor, boda, familia y mucho éxito.

Siguiendo la tradición de no mostrar a su hijo, la exreina de belleza se fotografió junto al arbolito navideño y en brazos tenía al pequeño, que lucía un pantalón azul marino y camisa de cuadros entre rojo, azul y gris, como accesorio su cabeza la adornaba un gorrito de Santa Claus. Por su parte, Ferreira eligió un vestido verde esmeralda, un llamativo collar y unos lindos aretes.

"La Navidad siempre ha sido mi celebración favorita del año, por todas las tradiciones familiares que tenemos, pero esta en particular es la más especial e importante para mi, por tu presencia Hijo mío llegaste a nuestras vidas para hacernos muy feliz. Mi amor por ti no tiene límites. ¡Feliz Navidad para todos! Bendiciones", escribió en la descripción del post.

Aunque en las postales está ausente el cantante, por medio de una publicación de su suegra Ludy Ferreira, se supo que estuvo compartiendo en Paraguay con la familia de su mujer. Desde su país natal, la madre de la modelo se vio muy feliz junto a su familia y por supuesto su yerno, quien estuvo de gira por el país de su esposa con su show "Viviendo Tour". “Hoy 24 de diciembre quiero enviarles un abrazo inmenso deseándoles, “Feliz Navidad, que la salud, el amor, la dicha, la felicidad, la armonía y la paz reine por siempre en sus hogares ¡FELICES FIESTAS!” escribió la madre de Nadia.

Hace un mes, Ferreira tuvo un encuentro con el periodista Carlos Adyan, quien sin querer informó cómo llaman al bebé. ‘Marquito’ es el nombre con el que se refieren a él pero de cariño, algo así como un Marc Anthony Junior. “Mi hijo me ha cambiado la vida, es lo más bello que me ha pasado; doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro y es que realmente es un sentimiento que no puedo explicar, es algo maravilloso”, relató la joven.