¡Catástrofe en Disney! ¿Por qué la compañía perdió los derechos de la versión original de Mickey Mouse?

Luego de varias batallas por conservar a uno de sus personajes más icónicos, la compañía de entretenimiento Disney, no logró quedarse con los derechos reservados de Steamboat Willie, una corta animación que lanzó a la fama 'The House of Mouse (La casa del Ratón'), estrenada en el año 1928 que mostró las primeras versiones de Mickey y Minnie en blanco y negro.

Se dice que su salida al público significó la transformación de Disney y le dio el poder de hacer historia en el séptimo arte. Durante mucho tiempo, la casa mágica del cine trabajó sobre Steamboat Willie para darle vida y color a los ratones más famosos del mundo, sin embargo, ahora esas imágenes están al alcance de todos en Estados Unidos, lo que da pie para que cualquier creador pueda transformar la versión original.

Tras darse la noticia, The Walt Disney Company advirtió que, las actuales modificaciones de Mickey siguen bajo su protección, por lo que no podrán ser usadas por los caricaturistas. "Por supuesto que continuaremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que continúan bajo los derechos reservados", relata la empresa.

Según las leyes de derechos de autor en USA, las posesiones pueden estar reservadas legalmente por 95 años, y fue por esta razón que, este 1 de enero de 2024, las primeras imágenes del ocurrente personaje entraron en dominio público. Pero, Mickey y Minnie no son los únicos que serán utilizados por quien quiera a partir de este 2024, pues otras obras que datan desde 1928 también están disponibles para los estadounidenses.

Las medidas tomadas por Disney crearon "El acta de Protección de Mickey Mouse", no obstante, la ley caducó. Jennifer Jenkins, directora del Centro Duke para el Estudio del Dominio Público, comentó que, el suceso es caracterizado como un hito profundamente simbólico y muy esperado. "Lo que eso significa para nosotros es que, a partir de 2024, cualquier persona tendrá la libertad de copiar, compartir o crear a partir de esas caricaturas originales de 1928 y los personajes dentro de ellas", agregó.