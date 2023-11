Carlos Villagrán, el recordado Kiko en “El Chavo del 8”, habló del temor que siente por su estado de salud

Duros momentos ha estado pasado el actor mexicano Carlos Villagrán en los últimos meses, pues ha tenido que enfrentarse al cáncer que padeció recientemente su hija, misma enfermedad que hoy lo azota a él y que lo llevó a tener que operarse. En una reciente entrevista, el eterno ‘Quico’, reveló que había sido intervenido quirúrgicamente para operar su próstata. “Me acabo de operar de la próstata y nada más”, comentó.

“Es la única operación que tengo, salí de ella, le di gracias a Dios”, relató el artista de 79 años quien no quiso dar detalles del proceso que llevará de ahora en adelante, como la quimioterapia y radioterapia. Entre tanto, Villagrán admitió que no ha tomado las medidas necesarias por el miedo que siente, por lo que tampoco ha realizado su testamento. “Todavía no he hecho mi testamento. Es una irresponsabilidad mía, lo sé. Pero tengo miedo a hacer mi testamento”, explicó.

“Por la teoría de Murphy, cuando se dice una cosa, te la cambia todita. Entonces, lo sigo pensando un poquito más”, declaró el azteca que también triunfó en “El Chapulín Colorado”. Con esto, Carlos confirma lo que se venía rumorando desde hace días, cuando trascendió la noticia de que estaba recibiendo tratamientos contra el cáncer.

Este año no ha sido de respiro para el profesional, tan solo en el mes de julio aún lloraba la difícil situación que vivía su hija menor quien fue diagnosticada con cáncer de mama y se sometió a dos cirugías y las respectivas quimioterapias. “Agradeciéndole a Dios los resultados positivos de mi hija Vanesa @vaviriva que enfrentó al cáncer de mama y lo venció con entereza, valor y positivismo. ¡HURRA HURRA HURRA!”, escribió el famoso en octubre cuando la mujer venció la enfermedad.

“Tener la oportunidad de viajar con mi papá @carlos_kiko1 , trabajar con él, pasear, comer, reír, y estar juntos 24/7 es una bendición! Gracias a Dios estamos bien, estamos juntos y sanos, gracias por todas las bendiciones ♥️ los esperamos en el circo caballero!”, dijo Vanessa Villagrán ante lo que ocurre con su padre.