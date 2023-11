LVBP: Wilson Ramos anhela regresar al beisbol de Grandes Ligas (+Video)

El equipo de los Bravos de Margarita tiene una de las ofensivas más temibles de toda la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), en la temporada 2023-2024. Los dirigidos por José Moreno se han mostrado realmente sólidos con el madero y poco a poco han escalado en la tabla de posiciones.

Uno de los responsables del poderío ofensivo de los insulares, es Wilson Ramos. El experimentado receptor, de 36 años de edad, sigue siendo una pieza fundamental para su conjunto en el circuito invernal del país. En la actualidad, está golpeando para .275 de AVG.

"Fue un comienzo bastante flojo en la parte del pitcheo, el bullpen no nos estaba resultando como lo necesitábamos. Gracias a Dios se han hecho los ajustes y hemos visto mejores resultados", dijo 'El Búfalo' en una entrevista exclusiva con Meridiano, realizada en el Estadio Universitario de Caracas (UCV).

Desea regresar al beisbol de Estados Unidos

El oriundo de Valencia, ha jugado en las Grandes Ligas desde el 2010 y su última campaña ha sido la del 2021. En ese tiempo, defendió las indumentarias de Mellizos de Minnesota, Nacionales de Washington, Rays de Tampa Bay, Filis de Filadelfia, Mets de Nueva York, Tigres de Detroit y Guardianes de Cleveland.

"Vine con una mentalidad bastante diferente. Desde el principio de temporada me enfoqué en ayudar al equipo, mantenerme saludable y tratar de buscar una oportunidad que me lleve al beisbol organizado de los Estados Unidos nuevamente. Me siento muy bien físicamente y pienso que eso me va a ayudar a conseguir esa oportunidad que tanto ando buscando", confesó el veterano criollo.

La LVBP y la notable recuperación en su nivel competitivo

Con el transcurso de los años, el beisbol venezolano ha empezado a recuperar ese grandioso nivel que se veía en temporadas anteriores. Eso mismo ha percibido Wilson Ramos, un hombre que ha jugado en el circuito desde el 2013.

"Es diferente, cuando comencé mi carrera aquí, la liga era más competitiva. Luego de la pandemia por el Covid-19 (coronavirus) hubo varios años donde estuvo débil, pero hoy en día la temporada ha tomado mucha fuerza y ha retomado la competencia. Eso es muy bueno para la liga, están viniendo bastantes jugadores (grandeliga) sin restricciones", resaltó el careta.