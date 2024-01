LVBP: ¡Sin margen de error! Así luce el complicado panorama de Leones del Caracas para acceder a la Final (+Video)

No es secreto para nadie: los Leones del Caracas no han tenido una buena postemporada. El equipo dirigido por José Alguacil no ha podido replicar esa oportuna ofensiva que mostraron durante la Ronda Regular, y que constantemente se combinaba con un hermético pitcheo para lograr sacar victorias incluso en las situaciones más apremiantes.

Lamentablemente para la organización capitalina, las cosas han sido muy distintas en el Round Robin, y la situación que vive el equipo de cara a tratar de acceder a la Gran Final es bastante complicada.

Este día viernes 19 de enero, luego de haber descansado en la jornada del jueves, los Leones volverán a la acción, cuando visiten a los ya eliminados Tigres de Aragua en el Estadio José Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay. Debido al triunfo de Cardenales el dia de ayer sobre Bravos de Margarita, Caracas afrontará este duelo con la presión de tener que ganar para por lo menos asegurarse un día más de vida.

Panorama complicado

Leones todavía tiene chance, no hay duda. Los melenudos están a solo juego y medio de Lara y con un duelo más por disputar. Eso sí, el margen de error es prácticamente inexistente, ya que de hecho una derrota ante Aragua podría significar el final del camino.

Si los actuales campeones caen ante Tigres en Maracay y los Cardenales de Lara logran superar nuevamente a los Bravos de Margarita, los crepusculares anotarán de manera oficial su nombre en la Gran Final de nuestra pelota criolla, eliminando tanto a capitalinos como a insulares.

No cabe duda de que Caracas debe salir a tratar de llevarse una contundente victoria en Maracay para mantenerse con vida. En caso de que este sea el resultado del compromiso, la cueva melenuda tendrá que voltear hacia Barquisimeto para saber qué es lo que necesitan.

Si Leones gana y Cardenales pierde, los caraqueños pasarán a depender de sí mismos para al menos asegurar un empate en el segundo lugar. Si Lara y Caracas ganan, los dirigidos por José Alguacil necesitarán ganar todo lo que les queda y ligar desesperadamente una derrota de Lara en su último duelo de la postemporada.

Lo cierto del caso es que los monarcas reinantes de Venezuela no tienen prácticamente ningún tipo de margen de error, por lo que deben salir con todo a ganar en Maracay si quieren mantener vivo el sueño del bicampeonato.