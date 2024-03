LVBP: Omar Vizquel impone plazo a Leones del Caracas para contratarle (+Video)

Si hay una persona que desee con todas sus fuerzas formar parte del cuerpo técnico de los Leones del Caracas, ese es Omar Vizquel. El legendario ex campocorto venezolano ha reiterado que anhela regresar al equipo de sus amores, pero en un rol de dirigente. Sin embargo, parece que tendrá que esperar un poco más para que se haga realidad.

El conjunto capitalino ya ha anunciado a su staff técnico de cara a la campaña 2024-2025 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), propiciándole un espaldarazo al mánager José Alguacil, luego de sufrir una torrencial lluvia de críticas por la competitividad en el curso anterior.

Mientras continúa aguardando por su chance, Vizquel ha confesado en una entrevista que otros dos equipos del circuito nacional han demostrado interés por contratar sus servicios como mandamás.

"Sí, he tenido ofertas de un par de equipos de la Liga Venezolana, pero no he querido tomarlas porque quiero darme la oportunidad de estar primeramente con mi equipo Leones. Creo que se los debo", dijo.

La paciencia de Vizquel no es infinita

Por otra parte, todo parece indicar que la paciencia de Vizquel para ser tomado en cuenta por los metropolitanos, tiene una fecha de caducidad. "Si no se puede de aquí a cinco años, tomaré otra decisión", confesó entre risas el retirado infielder.

Hasta ahora, no se conocen detalles sobre las organizaciones venezolanas que le han tentado a Omar para conformar un cuerpo técnico, pero lo cierto es que los Leones del Caracas tienen competitividad en ese apartado, a pesar de ser la prioridad absoluta del oriundo de la capital.