LVBP: Miguel Cabrera tiene clara su decisión sobre jugar en Venezuela (+Declaraciones)

Las despedidas siempre son difíciles, sobre todo en el mundo de los deportes. Y es que cuando se tiene tantos años de trayectoria es inevitable tener que parar todo, ya sea por la edad, por el estado físico, o por temas familiares. Sin importar el motivo, la última temporada en activo de un deportista profesional suele ser bastante emotiva de ver.

Para este 2023 le ha tocado el turno a Miguel Cabrera, que tras una carrera magistral en las Grandes Ligas está viviendo sus últimas semanas sobre el terreno de juego. De allí a que cada una de las organizaciones que hacen vida en el mejor beisbol del mundo hayan decidido homenajearlo de distintas maneras.

Ahora bien, muchos se han preguntado ante esto si el Tigre Mayor también vivirá su última temporada como pelotero activo en la Liga Profesional Venezolana de Beisbol (LVBP). Durante este miércoles, los Tigres de Aragua realizaron su respectiva rueda de prensa para dar una previa de lo que será el equipo para la zafra 2023-2024. Como era de esperarse, el tema de Miggy y un "último baile" en la pelota invernal salió a relucir.

Ahí fue cuando el presidente de la entidad, Víctor Zambrano, dejó abierta las puertas para que el pelotero de 40 años vuelva a ver acción en casa. "Que más decir que te esperamos, esta es tu casa y que la temporada comienza en octubre, quisiéramos verte de una vez", confesó.

Pero no todo es tan fácil como parece. El año de Cabrera no ha sido el esperado ni por él ni por muchos otros, ya que ha visto limitada su actuación por un motivo en específico como su rodilla. De allí a que su presencia en la LVBP sea más una cuestión de deseo popular que de realidad.

Justamente, en declaraciones ofrecidas al medio El Extrabase, el maracayero confesó cuál es su postura respecto al tema de jugar en territorio venezolano a finales de año. "He estado lidiando con la lesión de la rodilla derecha toda la temporada y no tengo planes de jugar en Venezuela por ese problema", añadiendo además que tampoco ha tenido comunicación con la gerencia de los Tigres de Aragua.

En definitiva, es más que seguro que no veremos a Miguel Cabrera con el uniforme del conjunto bengalí para esta temporada, jugando contra cada uno de los equipos que hacen vida en la LVBP y recibiendo grandes homenajes en las distintas ciudades del país. Sin embargo, eso no cierra la puerta para que en un futuro no muy lejano podamos disfrutar nuevamente de su presencia, ya sea tomando algún turno al bate o trabajando desde las oficinas.