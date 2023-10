LVBP: Los Bravos de Margarita inician sus prácticas al mando de José Moreno (+Detalles)

Los Bravos de Margarita comenzaron sus entrenamientos rumbo a la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) en la cual buscarán ser un equipo competitivo que luche desde el primer día de la competición ante esto el manager, José Moreno se mostró entusiasmado por volver a su país.

“Orgulloso de estar en mi país, sabía que se me iba a dar la oportunidad de volver. Agradecido con la gerencia de Bravos por la confianza, me contactaron tras la Serie del Caribe, en Caracas”, comentó Moreno a la prensa de los Bravos.

Otro que estuvo desde este primer día es el coach de pitcheo, Giovanni Carrera, mítico ex lanzador venezolano y que no dudo en exponer su felicidad de estar una vez más dentro de la LVBP.

“Es bastante agradable volver a tu país, nunca me habían dado la oportunidad de estar acá como coach de pitcheo, pero lo tuve en mente desde que me retiré. En México me dieron el chance, estuve por cuatro años allá y, gracias a Dios, Bravos de Margarita me dio la oportunidad. De todos los equipos quería estar aquí, porque adoro a la isla. Queremos hacer lo mejor para darle un campeonato al equipo", atizó también Carrara a la prensa de la novena insular.

En este entrenamiento estuvieron presentes las nuevas adquisiciones de Bravos Félix Doubront, Osmer Morales y Luis Pacheco, además de la experiencia de Breyvic Valera, Edgar Durán, Juan Graterol, Henry Centeno, David Ramos, José Martínez, Julio Vivas y Dédgar Jiménez.