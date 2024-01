LVBP: José Alguacil y Leones del Caracas tienen una misión que cumplir en esta campaña (+Delcaraciones)

Los Leones del Caracas son el equipo que tiene la misión de repetir el campeonato en esta zafra 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y su mánager José Alguacil sabe que su próxima meta es obtener el título de la Serie del Caribe, que les fue esquiva en la pasada edición cuando cayeron en la final.

Su primer objetivo fue asegurar su pase al Round Robin y lo consiguieron como el segundo mejor equipo del torneo, solo por detrás de Cardenales de Lara, y su experiencia en estas instancias podría ser decisiva para llevar a los melenudos a una nueva final y buscar su 22° campeonato dentro de la pelota venezolana.

Postemporada difícil

Pese a demostrar que confía plenamente en sus muchachos, el dirigente caraquista entiende a la perfección el nivel de sus rivales en este Round Robin que puede resultar un poco más complicado de lo que pudiera aparentar. "Con respecto al equipo, de verdad que tenemos un equipo bien compactado y, como siempre he dicho, el propósito de nosotros es terminar la Serie del Caribe y ganarla, ya que el año pasado no pudimos lograr eso. Sabemos que todos los equipos aquí están bien compactados. No es nada fácil, pero estamos enfocados y tenemos el material para poderlo lograr de nuevo", dijo Alguacil sobre Leones y sus intenciones de volver a la Serie del Caribe para coronarse campeones.

Además, destacó que en la postemporada no puede estar pensando en el futuro lejano sino que debe enfocarse en cada rival de cada jornada. "Día a día. Siempre me enfoco en el día a día. No puedo hablar de la próxima semana sin que pase esta. Hoy es un día importante. Siempre le he dicho el mensaje a mis jugadores es que en un Round Robin se juega un juego siete de cada serie, no hay mañana, hay que salir a jugar como si no hay mañana. Vimos lo que pasó el primer juego en el Monumental, que a lo mejor todo el mundo pensaba que los Leones iban a empezar con el pie izquierdo, pero tenemos un equipo que puede hacer lo que demostramos en el primer juego", sentenció el mánager.

El peso del campeón

Asimismo, Alguacil comentó que, pese a que el objetivo del conjunto capitalino es otro campeonato y la Serie del Caribe, no tienen ningún tipo de presión para hacer esto realidad. "Peso era el año pasado con un equipo que tenía más de 12 años sin ganar. Eso sí es un peso, es un compromiso. Nosotros salimos con un propósito este año y el primer paso era clasificar. Estamos aquí donde queríamos estar. Ahora el próximo paso todos sabemos donde es. Es paso por paso. Empezamos de buena manera y hay mucha tela que cortar. Como si fuera el juego siete de cada serie. No hay mañana. Aquí hay que salir a dar el todo por el todo a diario. Si ganamos, no tenemos que estar pendiente de lo que hacen los otros equipos sino por lo que hacemos nosotros", puntualizó.