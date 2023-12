LVBP: José Alguacil reconoce el buen momento de Harold Castro tras su boda. "Una mudanza es estresante y un matrimonio más" (+Video)

Estadio Monumental.- Leones del Caracas encamina su clasificación a la postemporada ante su eterno rival, Navegantes del Magallanes, en el último cotejo a realizarse entre ambas novenas por la ronda regular en el Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada.

Los dos conjuntos llegaron al compromiso en realidades totalmente opuestas. Los melenudos venían de triunfar frente a las Águilas del Zulia, con marcador de 8-4, mientras que los eléctricos cayeron ante la organización del Cardenales de Lara, por 10-2.

El dirigente de los capitalinos, José Alguacil, compareció ante los medios de comunicación previo al choque y reafirmó algunos de los puntos claves que ha tenido la novena para conseguir un buen andar en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Entre tantos, uno es Harold Castro, el habilidoso jardinero que ha mantenido las cosas donde las dejó en la pasada zafra.

"No me gusta meterme en las cosas personales, pero en mi personalidad siempre he dicho que una mudanza es estresante y un matrimonio más", soltó Alguacil entre risas. "Teníamos conversaciones sobre eso, sabíamos que había un poco de estrés", comentó.

Castro ha recolectado 32 hits, 5 cuadrangulares, 19 carreras remolcadas, 20 anotadas, 9 boletos negociados y 14 ponches sufridos en 105 visitas al plato, exhibiendo un AVG de .305 con .881 en su OPS. Además, tiene su tercera mejor tasa de embasado en toda su trayectoria por el campeonato invernal, con .367, solo por detrás de las temporadas 2018 (.343) y 2022 (.374).

"Se casó, le deseo lo mejor en su matrimonio. Llegó a cumplir lo que todos estábamos esperando, agarró el ritmo otra vez. Le dije que no íbamos a perder la confianza en él, no me gusta hacer eso con ninguno de mis peloteros y aquí está, haciendo lo que sabemos que puede hacer", explicó José.

La armonía dentro del club house de los vigentes campeones es abultada y notoria, teniendo en cuenta que el propio dirigente goza de las situaciones extradeportivas de sus jugadores, aunque siempre respetando los límites.