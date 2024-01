LVBP: Esto cambia en Cardenales tras su primer lauro, según Gorkys Hernández (+video)

Este sábado la novena de los Cardenales de Lara consiguió su primer triunfo de la gran final en la presente temporada de la pelota, con un marcador de 6-5 contra los Tiburones de La Guaria y una de las figuras de ese encuentro, conversó con nuestro corresponsal Carlos Colón.

Gorkys Hernández tuvo una gran noche con el madero, al irse de 4-3 con un boleto y tras la victoria crepuscular el experimentado derecho comentó. "Hay que darle gracias a Dios por esta victoria, así demostramos el porqué estamos aquí en la gran final. No importa las circunstancias, aquí estamos", dijo Gorkys.

El jardinero central también explicó que afrontarán el encuentro de mañana con la misma positividad con la que asumieron el de hoy y que van por otra victoria, que permita que la llave regrese a Caracas.

El aporte de este experimentado pelotero no se vio solamente en el cajón de bateo, sino que también fue clave a nivel defensivo. "Yo sabía donde estaba la bola y no me preocupe, gracias a Dios pude tomar un buen brinco, no pasó a mayores y estuve allí para concretar el out", destacó en referencia a una atrapada que hizo en la pista de seguridad tras una potente conexión de Harold Ramírez que estuvo de significar la carrera de la ventaja a favor de los litoralenses.

"No cambia nada, vamos a seguir buscando hacer historia. Tenemos el equipo esencial, para demostrarle a la fanaticada de Cardenales que estamos aquí por algo y que buscamos siempre dar lo mejor dentro del terreno", concluyó Hernández, sobre si habrá algo diferente en el equipo luego del reciente lauro que puso la serie 1-3, aún a favor de los salados.