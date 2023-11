LVBP: El grandeliga José Peraza cataloga de "especial" su retorno al beisbol venezolano (+Entrevista)

Estadio Universitario de Caracas.- Navegantes del Magallanes ha tenido un comienzo de temporada con algunas dudas. El equipo, actualmente, tiene un récord de seis victorias y seis derrotas. Todavía no han encaminado una racha positiva que los mantenga anclados en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Una de las piezas más interesantes que conforman el conjunto eléctrico, en el presente curso 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), es José Peraza, un hombre con experiencia en las Grandes Ligas. Pertenece a la organización de los Mets de Nueva York y en el curso que culminó recientemente, vio acción en las Ligas Menores.

"Nosotros estamos bien, lo que debemos hacer es seguir jugando fuerte. El pitcheo no lo ha hecho mal, hay cosas que pasan, pero nosotros vamos a tomar un buen ritmo para colocarnos al frente", dijo Peraza en una entrevista realizada a pie de campo, en el Estadio Universitario de Caracas, previo al duelo ante Tiburones de La Guaira.

Foto: Prensa Navegantes del Magallanes

El infielder, de 29 años de edad, ya había jugado en el circuito nacional, cuando lo hizo hace seis años. En ese momento dejó registro de 12 inatrapables conectados (1 doble y 1 triple), 4 carreras remolcadas y 8 anotadas, 2 boletos negociados y 2 ponches sufridos en 38 visitas al plato, su AVG en esa zafra fue de .316 con .745 en su OPS.

"Agradecido con Dios, es un sueño jugar aquí. Yo jugué en el 2017, pero ahora que tengo un poco más de experiencia, veo todo totalmente diferente", reconoció José. "Ha sido increíble y especial. Es cien por ciento distinto jugar en Venezuela que hacerlo en Estados Unidos", puntualizó.

Foto: Prensa Navegantes del Magallanes

"Tratar de ganar buenos turnos es lo más importante. A veces siento que soy un poco agresivo y las cosas no salen bien, pero el tiempo de juego me va a ir haciendo un poco mejor. Tengo que disfrutar, para eso vine acá", sentenció José, acerca de su manera de afrontar los turnos al bate.

Su último paso por Las Mayores fue en 2021, allí acumuló 29 indiscutibles, 6 cuadrangulares, 20 rayitas fletadas y otras 21 anotadas, 9 pasaportes recibidos y 26 ponches en 142 turnos ofensivos. Su AVG fue de .204.

"Creo que lo más importante es la salud. He tenido lesiones y por eso no he podido regresar a Grandes Ligas. Hay que dejar todo en manos de Dios, solo seguir trabajando", resaltó Peraza.