LVBP: Conoce las fuertes declaraciones sobre el tema del visado que sufrió Tiburones (+Video)

Meridiano TV estuvo en exclusiva con el alto mando de Tiburones de La Guaira y hablaron de muchos temas, siendo uno de ellos la Serie del Caribe que se celebró en Miami y de la cual consiguieron quedar campeón como representantes de Venezuela.

“El evento estaba organizado como tal, evidentemente clasificamos aquí en Venezuela más sin embargo fue algo triste porque había muchos peloteros que estaban en el roster y sencillamente no pudieron porque no tenían la visa y me parece algo desleal porque te aseguró que si hubiese sido en otro todo el equipo de Tiburones estuviese allí y más lo que se lo merecían como tal”, fueron las palabras contundentes de Alberto Barroso.

Por otra parte, se le agradeció muy fervientemente a los peloteros de los otros equipos de la Liga Venezolana de beisbol profesional que dieron el paso para poder representar a Venezuela en el campeonato que se disputó en el LoanDeport Park de la ciudad del sol.

“Nadie contaba con Tiburones, pero las cosas no salieron como esperaban, pero a nosotros si nos salió como nuestra planificación, llegamos a la final, se gana y muchos jugadores no tienen visa, esto genera cierto gran de complicaciones per allí dieron un pase al frente otros jugadores de otros equipos comprometidos con el beisbol, Wilfredo Tovar, Hernán Pérez, Alexi Amatista y así afrontamos los problemas.”, argumentó Roberto Mirabal.

Cabe destacar que pese a todos los problemas con el visado Tiburones llevó una representación digna que a la postre se quedó con la corana, esa que no lograba Venezuela desde hacía ya 15 años.