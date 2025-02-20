Francisco Rodríguez tendrá su primera experiencia como coach de pitcheo en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Pronto comienza la temporada la temporada 2025 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP), donde Senadores de Caracas buscará reeditar su título, el cual ha conseguido en tres de las cuatro ediciones en las que ha jugado.

Los capitalinos ya no quieren perder tiempo por lo cual anunciaron este 19 de febrero al cuerpo técnico que tendrá para la venidera campaña. Allí destaca como manager, Jackson Melián, quien asumió este desafío con el objetivo de seguir con el dominio dentro del circuito veraniego de Venezuela.

"Estoy contento de permanecer a Senadores, estoy agradecido con la oportunidad de tomarme en cuenta para este 2025. Tenemos el reto de continuar con el legado de todos estos años. Estoy orgulloso de ser parte de esta organización"; dijo Melián en unas declaraciones publicadas en la cuenta Instagram oficial de la institución.

Francisco Rodríguez acompañará a Melián en Senadores

No obstante, uno de los nombres más resaltantes dentro del staff técnico que acompañará a Melián es el de Francisco "Kid" Rodríguez, quien fungirá como coach de pitcheo. Una experiencia que será su primera dentro de la rama profesional después de su retiro como jugador. Aunque no será algo novedoso en cuanto a la dirección, ya que recientemente estuvo al frente del equipo de Venezuela sub 15 en el Panamericano.

Además, es una gran responsabilidad para el otrora estelar pitcher de 43 años de edad, ya que asumirá una función que dejó vacante el reconocido Felipe Lira. A sus 43 años de edad, Francisco Rodríguez goza de una carrera excepcional. En Grandes Ligas destacó como uno de los mejores cerradores, con seis selecciones para el Juego de Estrellas, un título de Serie Mundial, el récord de 62 salvados en una sola temporada y 437 rescates de por vida en Las Mayores, situándose entre los primeros a nivel histórico.