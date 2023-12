Barra del Caracas FC deja su huella en la LVBP de la mano de Leones del Caracas (+Videos)

Estadio Monumental de Caracas.- No hay duda de que los aficionados son parte importante de cualquier espectáculo deportivo, ya que son ellos los que le agregan color y emoción a las tribunas de cualquier evento, apoyando de manera ferviente a sus respectivos equipos.

Los Demonios Rojos, barra del Caracas Fútbol Club, saben perfectamente de esto, ya que durante años han sido el alma en las gradas del conjunto avileño, equipo más ganador del país con 12 títulos ligueros.

El año pasado, más precisamente durante la Gran Final entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, la afición caraquista pudo vivir lo que es el calor del aliento de la barra del Caracas FC en un estadio de beisbol. Este miércoles, para el duelo ante Magallanes, la afición del club más ganador del fútbol criollo volvió a un juego de Leones, esta vez para dejar su huella por primera vez en el Monumental, como mencionó Víctor Salazar, uno de los miembros de la barra, en declaraciones para Meridiano.

"La ciudad nos representa, es nuestro gentilicio y nuestro orgullo, y obviamente cómo no respaldar a Leones. La experiencia es gratificante, aunque nuestros canticos son utilizados en el fútbol la gente lo ha asociado muy bien en el beisbol y lo ha aprovechado para darle empuje al equipo"; afirmó Salazar en el inicio de la entrevista.

Evidentemente, la afición del beisbol es distinta al aficionado futbolero, por lo que la barra ha tenido que adaptarse. "El público es distinto, al fanático del beisbol le gusta más ver el juego sin tanta tensión, a diferencia del futbolero que está enfocado en alentar al equipo, es otro tipo de 'aguante', que es la palabra clave de nosotros como barristas", expresó Salazar.

Además, como es lógico, dentro de la barra del Caracas FC no todos los miembros son caraquistas, algo que sin embargo no genera ningún tipo de conflicto en el grupo. "Tenemos magallaneros, fanáticos de Tiburones, de Tigres, pero a pesar de eso ellos asumen el compromiso de que somos una organización que representa a Caracas. No solo es Caracas FC, también es Caracas en cualquier disciplina deportiva", sentenció.