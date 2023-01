LVBP: Leones del Caracas sigue a la espera de Harold Castro

El patrullero aun no tiene fecha de regreso / Foto: David Urdaneta - Diario Meridiano

beisbol venezolano

Luis Alvarado 06/01/2023 5:21 pm

Harold Castro mantiene a la espera a los Leones del Caracas. Luego de partir a los Estados Unidos, para resolver asuntos personales antes del asueto navideño, el toletero de los melenudos aun no tiene fecha de regreso con el equipo. Varios rumores apuntaron que Castro podría estar de regreso este mismo fin de semana.

No obstante, el gerente deportivo de los melenudos, Richard Gómez en su declaraciones para la Marca Meridiano asegura que el utility no tiene fecha de retorno con el equipo. El equipo ha tenido contacto con el toletero, pero no tienen confirmación para reforzarse con el grandeliga.

En la ronda regular, Harold Castro bateó para línea ofensiva de .374/.398/.384 y OPS de .782 con 37 hits y cuatro carreras remolcadas. Todo esto en 23 juegos disputados. En la parte alta de la alineación, fue un factor clave para el buen andar del equipo. Sin embargo, su continuidad está en duda para el resto de los playoffs con Leones.