Padres de San Diego en carrera contrarreloj

Los Padres de San Diego experimentaron una devastadora serie de derrotas ante los Marineros de Seattle, lo cual podría influir en su exclusión de la temporada regular de la Gran Carpa 2023. Esta situación los ha llevado a reconocer que el reloj está en su contra.

Xander Bogaerts, llegó como uno de refuerzos de lujo para este año, por lo que no pierde las esperanzas de lograr su clasificación para la postemporada.

En palabras textuales del campocorto “Estamos jugando contra muchachos que están por arriba de nosotros. Nosotros no controlamos nuestro destino. Realmente no lo hacemos porque estamos un poco atrasados, pero vencer a los equipos que están frente a ti definitivamente te coloca en está posición. Así que no sabemos lo que nos espera”.