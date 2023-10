MLB: Vea la reacción de los jugadores de Reales que no son nominados al Guante de Oro (+tweets)

Este miércoles fue publicada la lista de los nominados a ganar el "Guante de Oro" en ambas ligas, una de las mayores sorpresas fue la no inclusión de algún jugador perteneciente a los Reales de Kansas City y estos peloteros se expresaron al respecto.

Solamente tres franquicias de la Liga Americana no tuvieron candidatos en las votaciones finales de este galardón, siendo las otras dos: Atléticos de Oakland y Angelinos de Anaheim.

A pesar de que el conjunto de Kansas no tuvo su mejor campaña a nivel general, contó con buena defensa, puntualmente de algunos nombres específicos que ellos mismos consideran que deben estar entre los tres mejores en su posición y los seguidores los apoyan.

Estos casos se tratan principalmente de Bobby Witt Jr. y el criollo Maikel Garcia, quienes exhibieron una defensa espectacular en este 2023 en el campocorto y tercera base respectivamente.

Luego de no verse dentro de los tres nombres nominados, el venezolano Garcia publicó en su cuenta personal de X (antiguo Twitter) lo siguiente. "¿Quiénes votaron por el Guante de Oro?", a lo que añadió, "¡Qué chiste!", demostrando su desacuerdo.

Por su parte, Bobby dejo saber su perspectiva con un emoji, el cual describe una cara pensativa, aclarando que está confundido con las nominaciones finales a esta premiación.

"Salvy" no lo cree:

Otro que ya exhibe cinco "Gold Glove" en su vitrina y pudo optar por el sexto, o al menos estar entre los tres primeros según su perspectiva, es el "Niño" Salvador Pérez, quien a pesar de no jugar todos los días como receptor en esta zafra, algunos compañeros creen que pudo estar presente entre los candidatos principales.

"No sé cómo pasó eso", compartió "Salvy" en su cuenta personal de X, haciendo referencia no tanto en él, sino más a la no nominación de Witt y Garcia, Pérez jugó 91 compromisos en la receptoria esta campaña y 23 en la inicial.