MLB: Sepa que dijo Luis Arráez luego del juego ante Bravos (+Video)

Los números de Luis Arráez siguen mejorando con cada juego. En 2023, Arráez ha bateado para .315 con nueve jonrones y 50 carreras impulsadas. El 16 de septiembre de 2023, conectó dos jonrones en un juego contra Bravos de Atlanta.

El segunda base de los Marlins de Miami habló de la victoria de su equipo ante los campeones de la división Este de la Liga Nacional. En declaraciones a los medios de comunicación tras el juego ante Bravos de Atlanta el 16 de septiembre, Luis Arráez dijo que estaba muy feliz por sus dos jonrones. "Quiero darle las gracias a Dios", dijo. "Nunca había bateado dos jonrones en mi carrera aquí en la MLB. Bateé dos en el Clásico Mundial de Béisbol, pero ese no cuenta. Cuenta para mi país, pero es increíble. Hice dos jonrones. Nunca me siento como ahora. No intento batear jonrones, y entonces lo hice".

Arráez también dijo que estaba contento con la victoria de los Marlins. "Es bueno ganar, hemos estado luchando un poco últimamente, pero es bueno ganar un juego como este", declaró.

En una faceta más emotiva, el venezolano agradeció a Dios de permitir que su hermana y su madre pudieran obtener las visas americanas y pudieran estar presentes en el estadio para ver su actuación.

Los Marlins ganaron el juego 9-6. Arráez fue nombrado el Jugador del Partido por su actuación.